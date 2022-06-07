高價荔枝運抵日本腐敗 農委會：等待檢疫冷鏈中斷

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台灣農產近年拓銷日本，也考驗農產貿易能否國際化，近日又出現輸日高價荔枝腐敗照片。農委會查證後說，這是個案，因同批別家水果有蟲，變成全批檢疫，等待期冷鏈中斷所致。

中國暫停台灣水果輸入，國產水果外銷改朝日本等國市場邁進，農委會也藉此調整出口政策，此舉同時考驗農產出口轉入正常國際貿易下，能否符合國際貿易要求，並因應國際各種情勢影響如期到貨且確保品質。

近來繼防疫等國際因素影響船期，引發台灣鳳梨輸日上架時已屆保鮮期末尾，消費者買回切開後出現鳳梨褐化問題。近日旅居日本的台灣民眾也在臉書張貼一盒3公斤，要價7000日圓、折合新台幣約1600元的高級荔枝玉荷包，竟然出現「愈大粒的愈腐敗，有的發霉，不是甜到有白糖霜」，以及「友人收到的玉荷包比我的更慘，底層腐敗的比我的多」等失望貼文。

貼文不僅出現「楊貴妃怒了」的感概，還說：「愛台灣的心、想幫台灣農民的心有點破碎。寄了爛水果給日本友人，丟了台灣的臉。」

中央社記者電話訪問農委會國際處副處長林志鴻，他說，依循照片顯示是一家老字號的貿易商，跟業者聯繫後獲悉此為個案，因為同批空運日本的水果中，有其他業者的產品有蟲，導致全批農產都要檢疫，等待檢疫期間約2天，期間冷鏈中斷，加上荔枝是很甜的水果，才有以上問題出現。

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既然要做正常的國際貿易，本來就會有一定要求，也會不斷有各種突如其來的考驗。林志鴻也說，雖然是個案，業者仍須設法請合作的日本業者跟日本海關溝通，不然一遇檢疫就中斷冷鏈，以後問題會重複發生，而這家業者是老字號了，應該會這麼做，以確保商譽。

至於船期延宕影響台灣鳳梨保鮮問題，林志鴻說，台灣有業者自行開發在國內截切後冷凍，可降低生菌數的技術，保鮮達2年，且因在攝氏負17.8度下，屬於食品、不需檢疫，也是一種因應方式，但售價定位策略各異。（編輯：唐聲揚）1110607