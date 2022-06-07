護理師投訴專責病房無安全空間 中榮：都符合標準

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中榮總有護理師投訴專責病房沒有負壓隔離系統，也無安全無菌空間更換隔離衣，台中榮總副院長傅雲慶今天表示，專責病房依規定設置，無論動線或設備都符合標準。

前立委顏寬恒昨天透過臉書發文指稱，接獲台中榮總護理師投訴，專責病房沒有負壓隔離，只有一塊塑膠布防護，護理站也沒有保護措施，置醫護人員於高風險中，今天又有自稱是中榮82病房的護理師透過顏寬恒的新聞群組發表聲明。

護理師在聲明指出，他們是82病房護理師，原本是泌尿科腎臟科病房，但被徵收為專責病房，5月28日開始收治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病人，在毫無任何負壓隔離系統，也無安全的無菌空間讓護理人員更換隔離衣（兔寶寶裝），甚至從醫療區到護理站都是同一個空間。

護理師表示，醫院其他許多單位也不知道82病房已經是專責病房，很多人在不知情下從41電梯口出來，直接走入工作區，身上無任何隔離裝備，人員流動恐提高院內感染率。

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對此，傅雲慶表示，根據中央疫情指揮中心的規範「專責病房不需負壓隔離病房」，院內專責病房的設施及動線規劃都經過感染管制中心縝密評估設立。並且有調用另一潔淨區6間病房改為醫護人員用餐、盥洗、休息使用。如有同仁不想返家，醫院也免費提供6間（12床）招待所供住宿，且所有生活用品及飲食都免費提供。

至於文中所說塑膠幃幕，傅雲慶指出，是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區。徵用82病房當專責病房是去年疫情發生時即已規劃，在院內感控會議以及全院醫療行政單位已宣導多次。另外，防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比，相關說法都不是事實。（編輯：郭諭儒）1110607