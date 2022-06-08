漁業署響應世界海洋日 放流魚苗提升保育意識
2022/6/8 16:07
（中央社記者楊淑閔台北8日電）行政院農業委員會漁業署響應今天「世界海洋日」，於基隆市望海巷漁港附近海域辦放流魚苗活動，以集體復育行動為海洋增添新生命活力，提升全民認識海洋及保育意識。
漁業署發布新聞稿表示，漁業署與財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會邀民眾放流原生生態魚種斑石鯛、嘉鱲及黃錫鯛，響應今年「世界海洋日」國際主題「活化：為海洋集體行動」，維繫海洋生態、環境與資源平衡，提升海洋生命活力。
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漁業署說，近年持續推動「在對的時間及地點，用對的方式放流對的魚種」正確放流理念，並與海漁基金會辦理正確放流課程及製作教育影片，今年進一步化為行動，希望樹立正確放流典範，永續海洋生態環境。
漁業署表示，魚苗放流為提升海洋生產力方式之一，漁業署每年放流約700萬尾健康種苗，增裕沿近海漁業資源，提升海洋生產力，具生態、生活、生計活化外溢效果，形成環境永續正向循環。（編輯：李明宗）1110608
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