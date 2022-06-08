教育部多人染疫未影響 潘文忠自備便當鮮少外食

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）近期包括國教署長彭富源在內，教育部有多名官員感染COVID-19，但都未波及部長潘文忠。潘文忠今天說，他都有遵守疫情指揮中心的防疫措施，並吃妻子準備的便當，鮮少外食。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近期中央政府、民意代表多人染疫，教育部包括國民及學前教育署長彭富源在內，也有多名官員確診，並波及教育線多名記者，不過部長潘文忠都沒受影響。

潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪，被媒體問及防疫訣竅。他謙虛地說，一直以來都遵循指揮中心的防疫規範，包括隨時戴好口罩，隨身準備小酒精瓶以便消毒，和人們盡量保持社交距離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘文忠也提到，疫情期間他幾乎不會外食，平常是由妻子準備便當，下班回家用餐，畢竟在人多場合且脫下口罩，總是有較大的染疫風險。

潘文忠說，在Omicron病毒株的發展下，多數人感染後雖然會有點不舒服，但不會造成太大的傷害。因此，他認為不須過度看待周邊的確診個案，也不用有太大的心理負擔，逐步走向正常生活。教育部有人確診，他都說「沒關係」，彼此保持距離、戴好口罩，該開會、該對話都可以正常進行。（編輯：張芷瑄）1110608