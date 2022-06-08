小港林園線通過環評初審、綜合規劃 拚年底動工

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高市府推動捷運小港林園線計畫，捷運局今天表示，環保署及交通部已於7、8日分別召開專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，均審查通過，獲得中央支持，預計年底動工興建。

高雄市捷運局今天發布新聞稿表示，針對小港林園線計畫，環保署7日召開環境影響評估專案小組第2次初審會議，審查包括RL7高架站設站的妥適性、交通服務水準及周邊黑翅鳶生態監測等議題，市府逐一說明，獲初審會議建議通過。

另交通部8日召開小港林園線綜合規劃審查委員會視訊會議，會議結論為小港林園線綜合規劃報告原則通過，後續由高市府依與會各委員及單位所提意見修正報告書，並由專家學者確認後，依程序提報送交通部轉行政院核定。

高雄市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經3大國家級產業園區，是南部半導體材料S廊帶其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境污染及港區重車威脅，推動小港林園線有其重要性及必要性。

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林欽榮說，目前環境影響說明書及綜合規劃報告分別通過專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，待後續綜合規劃、環評及基本設計獲中央核定，預計今年底可開始動工興建，目標民國119年完工通車。

高雄捷運局長吳義隆表示，針對RL7站址議題，捷運局與中油公司及石油公會多次溝通討論，現行提送方案已距離中油廠區外300公尺遠，未來延伸至屏東路段，經過中油廠區及其他化工廠區，將全面採用防火防爆鋼板防護罩，以隔絕噪音、熱氣、防爆、遮焰等防護功能，預防捷運設施受到周邊廠區工安事故影響。（編輯：郭諭儒）1110608