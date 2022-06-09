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西半部防雷雨 北台氣溫舒適稍涼

2022/6/9 08:15
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（中央社台北9日電）中央氣象局今天表示，西半部一整天斷斷續續有陣雨或雷雨，雨勢也較大，容易有局部大雨發生機率；氣溫方面，北台灣感受舒適稍涼，白天高溫預估在北部及宜、花約攝氏27、28度左右。

氣象局網站發布訊息指出，今天鋒面仍在台灣附近徘徊，各地降雨機率高，偶爾仍有些空檔，西半部一整天斷斷續續有陣雨或雷雨，雨勢也較大，容易有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，尤其中部以北降雨較持續，低窪地區請注意積、淹水的情形，山區也要注意坍方、落石的風險，外出的朋友都要小心安全並攜帶雨具。

氣溫方面，北台灣感受舒適稍涼，清晨低溫約22、23度，其他地方低溫為24至26度，而白天高溫預估在北部及宜、花約27、28度左右，其他地區則可以達到30至32度，沒下雨時仍較溫暖悶熱。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天仍受鋒面影響，全台各地皆有短暫雨並有局部較大雨勢，因降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110609

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