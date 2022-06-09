玉穗溪夾帶大量土石 南橫勤和至復興段多次封閉

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市山區近日多雨，造成玉穗溪夾帶大量土石滑落，逼近明霸克露橋鋼便橋橋面，公路總局甲仙工務段數次預警性封閉，今天上午7時再度重新開放通車，但午後視天候狀況不排除再封閉。

高雄市警察局六龜分局今天發布新聞稿表示，7日午後山區雨勢驟增，持續落下大雨，使得玉穗溪夾帶大量土石滑落。

由於明霸克露橋鋼便橋是南橫公路勤和至復興路段的主要通道，為預防發生危險，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段針對勤和至復興路段，於7日下午6時至8日上午7時30分實施預警性封閉。

8日午後山區再度降下大雨，玉穗溪溪水暴漲，夾帶大量土石，沖打明霸克露橋鋼便橋橋墩，甲仙工務段下午1時再度對勤和至復興路段實施預警性封閉。

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甲仙工務段長陳正偉今天對中央社記者表示，今天清晨巡視，確認鋼便橋的狀況沒有大礙，今天上午7時重新開放通行，不過因天候不穩定，近日均會持續性滾動式檢討，視天候狀況決定是否開放通行，今天不排除午後會再度封閉。

六龜分局配合工務段實施管制措施，派遣警力協助保全人員指揮管制、禁止用路人進入管制路段。六龜分局長陳膺方說，山區雨勢持續，台20線沿線仍多處有落石情形，呼籲民眾上山前，先查詢山區道路狀況與管制情形。（編輯：謝雅竹）1110609