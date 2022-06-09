農糧署備妥372公噸天災儲備食米 供各縣市申領

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農糧署今天表示，地方政府在汛期前，可依實際需求向各分署申請天然災害儲備食米，以備天災發生提供民眾使用、避免斷糧，本年度共已備妥372公頓新期公糧白米，可充分供應。

行政院農業委員會農糧署發布新聞指出，天然災害儲備食米品質規格符合中華民國國家標準二等白米標準，採20公斤密封包裝或3公斤真空包裝白米，真空包裝白米輕巧、方便攜帶，保存期12個月，是目前主要包裝型式。

農糧署並說，汛期結束後或食米屆保存期限前一個月，未用完的儲備糧，可由地方政府轉撥為社會救助糧，贈予低收入家庭，兼具救災與扶助弱勢雙重功能。

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關於儲備糧食方式及地點，農糧署指出，由各地方鄉鎮公所等保管單位慎選陰涼乾燥、通風及安全的地點存放，並定期檢視貯存數量及品質；地點則分散各偏遠村里部落或對外道路易坍方、交通中斷處，以利居民在災害發生時無斷糧之虞。

農糧署補充，為協助各地方政府辦理防救災所需糧食，已於民國92年訂定「國內糧食救助作業要點」，每年於汛期前，地方政府可依實際需求向所在地農糧署各分署申請天然災害儲備食米，以備颱風、豪雨等天然災害發生時，即時提供災區民眾使用。（編輯：管中維）1110609