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1期作水稻收入保險 基本型延至6/24可投保

2022/6/9 21:44
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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農金局今天表示，今年第1期作開辦水稻收入保險，投保率已達86%，但因陸續有農民反映農忙來不及投保，因此特地再從即日起到6月24日提供未投保的農民投保基本型，請農民把握。

行政院農業委員會農業金融局發布新聞指出，水稻收入型保險分成基本型及加強型兩種，其中基本型保險費由農委會全額補助，每公頃新台幣1000元。

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農金局並說，理賠基準為各鄉（鎮、市、區）產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元；包含天然災害的颱風、豪雨等造成損失，以及疫病、蟲害等因素，都在保險保障範圍。

農金局副局長周妙芳接受中央社記者電話訪問時說，今年第1期作開辦水稻收入保險的受理期間，原本是1月1日到3月底，後來延長到4月底，現在再因應農民的訴求，從即日起到6月24日接受未投保者投保，相關理賠金額與天然災害現金救助一樣。（編輯：管中維）1110609

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