台鐵1228次區間車故障 旅客樹林站換車

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵指出，1228次苗栗到基隆區間車今天傍晚在南樹林站出現第9車動力限制情形，因列車具備自趨安全機制會令車輛緊軔（煞車），限制列車動力。旅客改搭1226次及4232次區間車。

台鐵今天上午舉行鐵路節暨135週年慶祝大會，台鐵局長杜微表示，安全與服務的改善已在進行中，故障事件已降低。

杜微指出，台鐵的安全改革早已在進行，去年6月至今的重大事故，比照前1年，從7件降至1件；一般事故從51件降至40件；一般故障事件，從583件降至556件。

不過，台鐵證實，1列新引進的EMU900型區間車今天傍晚出現故障，而同型的區間車也在6日發生馬達異常。

台鐵說明，1228次苗栗到基隆區間車傍晚5時15分許，在南樹林站出現第9車動力限制情形，因列車具備自趨安全機制，因此「軔機電子控制單元」會令車輛緊軔（煞車），同時限制列車動力。

台鐵指出，為確保安全，在樹林站讓搭乘1228次列車旅客改搭1226次及4232次區間車。

台鐵表示，故障列車已就近迴送台北機務段，由台鐵及車輛製造商韓國現代樂鐵的技術人員共同檢查第9車異常原因。（編輯：戴光育）1110609