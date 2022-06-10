CPI飆高 許銘春：檢討基本工資多照顧勞工

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部長許銘春今天說，CPI持續飆高，勞動部希望能照顧勞工實質購買力，基本工資審議委員將就各項數據討論是否調漲基本工資。

許銘春今天上午出席政治大學性別工作平等法20週年研討會時，會前就基本工資議題接受媒體聯訪。

總統蔡英文6日出席全國產業總工會第7屆會員代表大會時致詞宣示，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，也強調政府會排除萬難調高基本工資，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

許銘春今天接受媒體聯訪時指出，蔡總統很關心基本工資議題，但基本工資調整有其機制，預計在第3季召開基本工資審議委員會，屆時勞資政學委員會根據社經指標、共同討論調幅。

根據基本工資審議辦法，勞動部長為基本工資審議委員會的主席，身為主席的許銘春也強調，勞動部立場一定是希望照顧勞工，且設立基本工資的目的就是要照顧勞工的實質購買力。

許銘春指出，今年各項數據大家都很清楚，尤其消費者物價指數（CPI）持續飆高，相信屆時委員會就這些指標討論、參考。

現行基本工資為新台幣月薪2萬5250元、時薪168元。（編輯：唐聲揚）1110610