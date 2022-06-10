議員指禽肉藥檢次數少 北畜：已新增試劑檢驗

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北10日電）台北市議員楊靜宇指出，約1928家供應商提供禽隻給北市畜產公司，但北畜抽驗禽隻殘留用藥，每月只抽檢4件，恐影響食安。畜產公司今天表示，已新增試劑加強檢驗。

台北市議會進行市政總質詢，台北市長柯文哲率北市府局處首長列席、備詢。無黨籍市議員楊靜宇質詢，為避免民眾吃到有問題禽肉，台北畜產運銷公司會抽驗屠體殘留含磺胺劑等抗生素藥物超標狀況。

他說，資料顯示，北市家禽批發市場檢驗屠體，包含針對抽驗雙氧水、藥物殘留、磺胺劑，但像是屠體含磺胺劑部分，每天只能檢驗4件，但送檢時間達14天，可能導致含殘留藥劑禽肉流入市面。

楊靜宇表示，經統計有1928家供應商會提供屠體給台北畜產公司，但北畜每月針對含磺胺劑僅抽驗4件，抽檢次數不多，且約20家是重複抽檢，恐無法確保食品安全，要求檢討抽驗流程。

北市畜產公司董事長廖榮清答詢，已加強禽隻進場檢驗，並增加試劑，若發現殘留藥劑，會立刻凍結屠體，送第三方複查。台北市長柯文哲表示，檢測方式應改變。

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北市市場處發布新聞資料指出，磺胺劑種類繁多，為確保檢驗準確性，委託第三方公正單位檢驗，檢驗時間約2週，僅能在結果出爐後禁止不合格禽隻屠宰場進貨，後續也會要求提供合格證明才能供貨，確實難在交易當天追回同批不合格屠體。

市場處表示，為確保市民食肉安全，台北畜產公司4月20日起已新增2項檢驗磺胺劑類抗生素藥物殘留快篩劑，後續可檢測16種磺胺劑食品。（編輯：李錫璋）1110610