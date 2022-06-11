世新中原實踐107學年度調漲學費案 教育部將重審

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教育部11日表示，世新、中原及實踐大學已發函要求重審107學年度學費調整案，將併入111學年度審查作業。圖為世新大學。（圖取自facebook.com/ShihHsinU）

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（中央社記者陳至中台北11日電）世新、中原及實踐大學調漲107學年度學士學雜費，遭教育部否准而興訟，台北高等行政法院去年判決3校勝訴。教育部今天表示，3校已發函要求重審，將併入111學年度審查作業。

世新、中原、實踐3校於107學年度學雜費審議時，分別提出2.5%、3.6%、2.5%的調幅，但教育部審議後，分別否決3校申請，理由包括說明會應更開放透明、會議紀錄過於簡略、經費支用項目不夠妥適、助學計畫不具體等。

3校不服審議結果，提起行政訴訟，經台北高等行政法院審理，於民國110年6月做出判決。法院認為，學雜費收取屬大學自治範圍，國家監督須符合法律保留原則，教育部否決調漲的理由未指明具體情事，且未給3校補充說明機會而直接否決，判決3校勝訴。

教育部今天以文字向媒體說明，世新等3校已依照台北高等行政法院判決主文，分別發函要求重啟107學年度學費調整案的審查。教育部決定併入111學年度審議作業，等審查完畢後，會將結果函知3校，如果審議通過，會由學校評估是否在111學年度起調整學雜費。

107學年度教育部設定的基本調幅為1.85%，前一學年度（106學年度）未調整可併計，最高為2.29%。以私校平均學費新台幣5.5萬元計算，約調漲1200元。

另外，教育部近期公布111學年大專校院學雜費收費基準基本調幅為0.44%，申請已於6月10日截止。教育部今天表示，截至6月10日下午5時為止，沒有收到任何大學提出申請。（編輯：陳政偉）1110611