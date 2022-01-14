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私立科技大學達共識 111年暫不調漲學費

2022/1/14 10:06（1/14 10:51 更新）
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66校組成的私立科大協進會達成共識，將回去與董事會溝通，111學年度暫不調漲學費。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳至中雲林14日電）軍公教今年1月起調薪，連帶使大專校院人事成本增加，教育部承諾會補助約70%到75%的差額。66校組成的私立科大協進會達成共識，將回去與董事會溝通，111學年度暫不調漲學費。

111年全國大專校院校長會議今天在雲林科技大學進行第2天議程，教育部高教司長朱俊彰昨天向媒體表示，針對各校因應軍公教調薪，教育部將補助本俸等法定義務所增加額度的70%到75%，且會是常態性的調整，降低各校財務壓力。

私立科技大學協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥今天上午接受媒體聯訪表示，協進會66所會員學校昨天晚間已達成共識，在教育部確定補貼調薪人事成本的承諾下，將會回去與各校董事會溝通，建議111學年度暫不向教育部申請調漲學雜費。

葛自祥表示，昨天會議上，許多學校表態，會考慮比照公立學校調薪。龍華科大日前已宣布全面為教職員工調薪5%，包括教師本俸、學術研究費、主管加給等，同時也凍漲111學年度學雜費。

不過，葛自祥也說，私立科大希望教育部補貼人事調薪成本會是常態性的，不要一兩年後又有變動。

私立大學校院協會理事長、世新大學校長吳永乾則建議，教育部應制訂常態性的學雜費調整機制，讓符合重要辦學指標的學校在基本調幅內調整，只須報教育部「備查」，不再進行實體審核。

對於今年軍公教調薪4%增加的人事成本，吳永乾進一步建議，教育部可直接核算出學雜費的基本調幅，讓各校參酌採行。（編輯：管中維）1110114

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