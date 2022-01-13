國立大學協會盼調漲學雜費 設平準基金照顧弱勢

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（中央社記者許秩維台北13日電）國立大學校院協會今天表示，學雜費凍漲將影響大學教學和研究品質，建議教育部每年公告調幅上限，由各校自主提報學雜費調整方案，並建議成立平準基金，照顧弱勢生。

111年全國大專校院校長會議今天在雲林科技大學舉行第1天議程，下午舉行議題討論，包括「高等教育品質與學雜費調整機制之探討」。

國立大學校院協會發布新聞稿指出，教育部自民國93年同意53所大專調漲後學雜費後就幾乎凍漲至今，但消費者物價指數18年來累計增加19％、受雇員工薪資增加27％，但學雜費調漲上限累計卻僅1.3％。

國大協會提到，在辦學經費不足下，台灣的大學教學和研究品質提升乏力，如最新的英國QS世界大學排名中，僅台大擠進前百大，英國泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學排名，台灣更沒有任何1所大學擠進前百大，遠遠落後周邊的日本、韓國、新加坡、中國等國家。

以110年度政府補助國立大學的新台幣498.1億元經費為例，國大協會表示，國立大學學生總數44.7萬人，每人僅分得約11.1萬元經費，相較18年前，不但未提升，反而還減少新台幣8000元，直接影響教學設備更新、圖書期刊添購，甚至是教授聘任，讓教學品質大打折扣。

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在政府稅收無法提高、高教預算難以增加下，國大協會建議，未來教育部可依物價指數等指標計算並公告學雜費調幅上限，由各校自主提報學雜費調整方案，教育部僅審認是否符合指標條件。

為避免調漲學雜費造成弱勢家庭負擔，國大協會也建議國立大學校院成立平準基金，從各校調整的學雜費中提撥一定比率，除了用來照顧各自學校的弱勢生，還可跨校補助，協助弱勢生比率較高的學校，這樣政府也不需要額外支出。（編輯：陳清芳）1110113