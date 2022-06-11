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梅雨再襲 南橫未來兩天有條件開放梅山口至向陽

2022/6/11 15:44（6/11 16:06 更新）
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高雄山區11日午後雨勢不斷，南橫公路台20線臨105便道28.6公里處山壁有落石，甲仙工務段正派員清除，並宣布南橫天池至埡口路段禁止車輛通行；轄區六龜警方協助交通疏導管制，透過警廣宣導遊客非必要勿上山。（公路總局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月11日
高雄山區11日午後雨勢不斷，南橫公路台20線臨105便道28.6公里處山壁有落石，甲仙工務段正派員清除，並宣布南橫天池至埡口路段禁止車輛通行；轄區六龜警方協助交通疏導管制，透過警廣宣導遊客非必要勿上山。（公路總局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月11日
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（中央社記者曾以寧高雄11日電）午後高雄山區雨勢不斷，南橫公路台20線臨105便道28.6公里處山壁有落石，甲仙工務段正派員清除；並宣布12、13日有條件管制開放進入南橫公路梅山口至向陽路段。

南橫公路台20線臨105便道28.6公里處山壁落石，車輛無法通行，為預防可能危險，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段派員到場清理落石，並宣布南橫公路天池至埡口路段禁止車輛通行；轄區六龜警方協助交通疏導管制，透過警廣宣導遊客非必要勿上山。

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甲仙工務段今天也宣布，12、13日有條件管制開放進入南橫公路梅山口至向陽路段，進入管制路段時間為每天上午7時至12時。用路人車輛由高雄端進入僅可通行至天池；由台東端進入僅可通行至埡口。全數車輛須於下午2時前全數離開管制路段。

六龜警分局長陳膺方表示，山區氣候多變，民眾上山遊玩前先查詢山區道路狀況與管制情形，如工務段發布管制資訊，用路人配合勿上山，進入山區隨時注意前方車況，並於行前檢查車輛狀況，遵從交管人員指揮管制。（編輯：孫承武）1110611

南橫公路台20線臨105便道28.6公里處11日發生山壁落石，車輛無法通行。公路總局第三區養護工程處甲仙工務段已派員到場清理落石，並宣布南橫公路天池至埡口路段禁止車輛通行。（公路總局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月11日
南橫公路台20線臨105便道28.6公里處11日發生山壁落石，車輛無法通行。公路總局第三區養護工程處甲仙工務段已派員到場清理落石，並宣布南橫公路天池至埡口路段禁止車輛通行。（公路總局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月11日
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