台灣鳳梨產銷遭質疑 農委會：拓銷有成不容抹煞

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）台灣鳳梨遭中國暫停輸入後，有媒體質疑產銷成果。農委會今天說，無法接受報導與事實不符的內容；鳳梨產地價已提高，108年每公斤20.53元，去年22.13元，今年至5月為24.44元。

聯合報今天報導「鳳梨三箭都破功 老哏只是大內宣」一文，質疑中國暫停輸入台灣鳳梨後的產銷成果。農委會國際處發布新聞指出，無法接受報導與事實完全不符的內容，此報導等同打擊農民及相關從業人員的努力，不容特定媒體恣意抹煞。

國際處舉證，從110年3月中國片面暫停台灣鳳梨輸入後，農委會以強化內、外銷及加工等措施因應，去年包括國內行銷調節7900公噸、多元加工調節7799公噸及拓展外銷2萬8664公噸，成功穩定鳳梨產地價格，由108年每公斤20.53元、109年20.47元，成長至去年的22.13元，今年1至5月更提高至24.44元，將危機化成轉機。

國際處並說，今年截至6月12日止，整體執行率已達72.6%，包括國內行銷9703公噸，多元加工執行3312公噸，外銷新興數量則為2萬372公噸，其中銷往日本市場外銷量已達1萬7923公噸，較前一年同期成長11%，顯見日本已成為台灣鳳梨的穩定出口市場。

國際處指出，農委會同步推升鳳梨外銷產業整體運作，包含輔導農民與集貨包裝場，加強果實及包裝作業區清潔管理等環節作業，並建立安全用藥的外銷供果園名單，以及要求業者以全程冷鏈。

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此外，因應COVID-19（2019冠狀病毒）疫情導致船期不穩、紙箱原物料供應緊縮及製作成本上漲等變數，農委會輔導業者改採截切鳳梨或冷凍鳳梨等多元型態外銷因應；再搭配通路促銷，開創新商機。

農委會重申，中國一年多來陸續片面暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入，台灣應反思過度仰賴單一市場的高風險，而台灣水果外銷中國的占比已從85%，逐年降到去年的41%，未來也將持續致力開發重要農漁產品的外銷新市場，不再過度仰賴中國市場。（編輯：管中維）1110613