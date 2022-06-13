台中驛難忘 鐵道文化園區秀3款老火車保溫舊風情
2022/6/13 19:44（6/13 20:37 更新）
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，EMU100型電聯車在公元1978年以「自強號」之名，為台灣首款電聯車，更是西部幹線鐵路電氣化代表。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車、復刻1940年代售票亭及鐵道專家古庭維攝影展，引進活版印刷職人工房，吸引鐵道迷前往回味。
台中驛鐵道文化園區推出「台中‧驛難忘」保溫計畫，即日起展出，展期至7月24日。台中驛鐵道文化園區董事長黃政勇指出，為讓民眾認識台灣鐵道歷史及鐵道文化，在台中火車站舊站鐵道及舊站大廳推出「台中‧驛難忘」保溫計畫展。
「台中‧驛難忘」保溫計畫引進展出最初均配屬於台中的DR2700型柴油客車，1966年以「光華號」之名營運，為鐵路電氣化前最快的陸上交通工具。
其次，EMU100型電聯車，在1978年以「自強號」之名，為台灣首款電聯車，更是西部幹線鐵路電氣化代表；最後，R100型柴電機車，1970年代與「莒光號」同時登場，為「莒光號」標準牽引機，也是當時西部幹線新銳主力。
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另外，還有「鐵道情報」雜誌總編輯古庭維推出「鐵道台灣‧火車世界」攝影展，讓民眾看見台灣鐵道發展史；會場還有復刻1940年代站內售票亭展、職人工坊「樂田活版工房」示範如何用活版印刷印出名片式車票。
台中車站是三代同堂的車站，第二代站體為國定古蹟，台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘表示，期待這次保溫計畫能讓民眾更了解鐵道文化。（編輯：戴光育）1110613
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，DR2700型柴油客車在公元1966年以「光華號」之名營運，為鐵路電氣化前最快的陸上交通工具。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，R100型柴電機車在1970年代與「莒光號」同時登場，為「莒光號」標準牽引機，也是當時西部幹線新銳主力。圖為展示的R100型柴電機車恢復海軍藍塗裝。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
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