更多編輯台推薦新聞：
黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台中驛難忘 鐵道文化園區秀3款老火車保溫舊風情

2022/6/13 19:44（6/13 20:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，EMU100型電聯車在公元1978年以「自強號」之名，為台灣首款電聯車，更是西部幹線鐵路電氣化代表。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，EMU100型電聯車在公元1978年以「自強號」之名，為台灣首款電聯車，更是西部幹線鐵路電氣化代表。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車、復刻1940年代售票亭及鐵道專家古庭維攝影展，引進活版印刷職人工房，吸引鐵道迷前往回味。

台中驛鐵道文化園區推出「台中‧驛難忘」保溫計畫，即日起展出，展期至7月24日。台中驛鐵道文化園區董事長黃政勇指出，為讓民眾認識台灣鐵道歷史及鐵道文化，在台中火車站舊站鐵道及舊站大廳推出「台中‧驛難忘」保溫計畫展。

「台中‧驛難忘」保溫計畫引進展出最初均配屬於台中的DR2700型柴油客車，1966年以「光華號」之名營運，為鐵路電氣化前最快的陸上交通工具。

其次，EMU100型電聯車，在1978年以「自強號」之名，為台灣首款電聯車，更是西部幹線鐵路電氣化代表；最後，R100型柴電機車，1970年代與「莒光號」同時登場，為「莒光號」標準牽引機，也是當時西部幹線新銳主力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，還有「鐵道情報」雜誌總編輯古庭維推出「鐵道台灣‧火車世界」攝影展，讓民眾看見台灣鐵道發展史；會場還有復刻1940年代站內售票亭展、職人工坊「樂田活版工房」示範如何用活版印刷印出名片式車票。

台中車站是三代同堂的車站，第二代站體為國定古蹟，台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘表示，期待這次保溫計畫能讓民眾更了解鐵道文化。（編輯：戴光育）1110613

台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，DR2700型柴油客車在公元1966年以「光華號」之名營運，為鐵路電氣化前最快的陸上交通工具。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，DR2700型柴油客車在公元1966年以「光華號」之名營運，為鐵路電氣化前最快的陸上交通工具。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，R100型柴電機車在1970年代與「莒光號」同時登場，為「莒光號」標準牽引機，也是當時西部幹線新銳主力。圖為展示的R100型柴電機車恢復海軍藍塗裝。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中驛鐵道文化園區「台中‧驛難忘」保溫計畫展出3款具鐵道發展意義的火車，R100型柴電機車在1970年代與「莒光號」同時登場，為「莒光號」標準牽引機，也是當時西部幹線新銳主力。圖為展示的R100型柴電機車恢復海軍藍塗裝。（台中驛鐵道文化園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
延伸閱讀
台鐵復興號走入歷史 最末一班車花蓮開出台鐵神秘列車繞台灣一圈 從都市叢林走入山海美景台鐵復興號將走入歷史 神秘藍色特快車隨著消失台鐵最貴422次神秘列車 台北到潮州「沿線都是無敵海景」尋訪消失的車站 藍皮解憂火車退休前最後巡禮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族