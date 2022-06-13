15日起恢復轉機及親友接送 桃機先實地模擬演練

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場15日凌晨0時起恢復轉機服務，桃機公司在今天下午進行實地模擬演練，包含旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等流程，確保政策實施後流程順暢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日宣布，15日起抵台的航班旅客，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，每週限額2.5萬人次，同時開放轉機；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

桃園國際機場公司上午先邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並於下午針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等流程進行模擬演練，希望透過事前的布署規劃，確保政策實施後的流程順暢。

桃機公司總經理但昭璧接受媒體聯訪表示，恢復旅客轉機須會同航聯會、航空公司、航警局、疾管署及免稅店業者，確認釐清相關流程及責任劃分，桃機已預先規劃並做好相關準備；下午透過實地演練，現場檢視動線引導、商業服務及防疫清消等各環節重點，確定各單位分工與責任。

但昭璧指出，依據規劃，轉機（過境）旅客下機後會立即與入境旅客分流，由航空公司引導通過轉機安檢，再帶往出境層的專屬候機室或貴賓室等候，旅客若有購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者將以QR Code提供旅客於App選購後，再由專人配送。

此外，轉機（過境）旅客須強制配戴口罩，並進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間，也須全程將識別貼紙貼於明顯處，桃機公司將持續依第3級警戒標準執行環境清消。

但昭璧指出，入境旅客完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或經親友接送方式前往檢疫地點，桃機公司已完成旅客乘車動線規劃及設置親友等候區。

但昭璧表示，接機親友要遵守相關交通規定，桃機今年1到5月旅運量為53萬4734人，較去年同期成長37.5%，開放親友接送將可有效緩解對防疫車隊的需求。（編輯：戴光育）1110613