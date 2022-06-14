更多編輯台推薦新聞：
烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘著迷彩褲完成終身大事
國際

烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘著迷彩褲完成終身大事

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
魏金斯雙十擊退塞爾蒂克 勇士NBA總冠軍賽聽牌
首頁 / 生活

台鐵6/29年度改點 10萬本時刻表前一天免費索取

2022/6/14 11:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵今天發布新聞稿表示，6月29日起列車時刻改點，共調整464列次，並印製冊本式紙本時刻表10萬本，28日上午8時起在台鐵各大車站提供旅客免費索取，送完為止。

台鐵已於4月28日預告，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，6月29日起進行時刻調整。

台鐵統計，這次列車改點共調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次，調整重點如下：

一、EMU3000型城際列車將替駛樹林-台東間普悠瑪4列次、台中-台東間自強號2列次、台南-花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8%。

二、新左營-花蓮間306次、308次、317次、323次，以及台中-台東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。

三、潮州-花蓮間561次、562次，以及七堵-潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。

四、高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每天14列次減為4列次，改善空氣品質。（編輯：張雅淨）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族