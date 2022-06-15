桃機恢復轉機及親友接送 旅客大讚很方便

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中央流行疫情指揮中心宣布，因應國內外COVID-19疫情變化，15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，同時開放轉機；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）桃園國際機場今天起恢復轉機服務及親友接送，入境檢疫也改為3+4新制，上午的實施狀況順利良好，許多返台的旅客都大讚「很方便」，桃機公司則提醒民眾要注意接送秩序。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日宣布，因應國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，同時開放轉機；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

桃園國際機場公司總經理但昭璧一早就前往桃機視察旅客入境、唾液篩檢、親友接送等實施狀況，他接受媒體聯訪表示，首波入境尖峰時段為清晨5時至7時，二個航廈合計有958名旅客抵台，有約20%入境旅客由親友接送，其餘搭乘防疫車隊離開機場，新制上路第一天的分流疏運成果良好。

但昭璧呼籲民眾，桃機公司在第一航廈入境層的11到15月台，第二航廈入境層的31到33月台劃設有親友接送區，建議先做好聯繫，以免耽誤接送時間，另外民眾也可善加利用第二停車場和第四停車場規劃30分鐘內免費停車規定。

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返台旅客表示，入境檢疫3+4新制以及旅客抵台可由親友接送真的相當方便，自己原本計劃昨天返台，但在網路上查獲消息後，立即將機票更改為今天返台，也因為就住在桃園市，透過親友接送更加方便，對於回國入境的相關政策更改，覺得政府相當便民。

另一名返台旅客則是表示，自己原本就是規劃今天返台，剛好遇上入境檢疫3+4新制，她覺得這樣的規劃有隨著疫情調整相當便民，而帶著兩名小孩一同返台的她更認為，可以恢復親友接送實在是太好了，令人一回到台灣整個人都可以放鬆下來。（編輯：李錫璋）1110615

桃園國際機場15日起恢復轉機服務及親友接送，入境檢疫也改為3+4新制，上午的實施狀況順利良好，許多返台的旅客都大讚「很方便」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月15日

桃園國際機場公司在第一航廈入境層的11到15月台、第二航廈入境層的31到33月台設有親友接送區，建議民眾先做好聯繫，以免耽誤接送時間。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月15日