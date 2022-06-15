補溫室氣體抵換措施 大林新設燃氣機組環評案再審

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（中央社記者張雄風台北15日電）台電為達2027年供電穩定，提出大林電廠新設2燃氣機組，環評案今天於環保署審查；環委認為新增機組增加溫室氣體排放，卻沒有完備抵減措施，並要求補充空污增量數據等，建議補正再審。

行政院環境保護署今天召開「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位台電公司表示，統計2019年至2021年南部地區平均用電成長率為4.6%，由於南部各科學、產業園區陸續開設，加上高雄捷運紅線延伸路段等用電增加，預估南部2021年至2027年整體用電成長率為2.6%。

台電指出，本計畫將利用大林廠內原3、4機拆除後空地及剩餘空間，規劃設置總裝置容量140萬瓩以下的2部燃氣複循環機組及其他附屬設施，開發面積約14公頃；預計2027年6月完成，於取得電業執照及其他相關核可文件後商轉。

台電說明，南部發電容量合理約應備1500萬瓩，而統計至2027年能源局公告裝置容量約1276萬瓩；本計畫可增加140萬瓩，為穩定南部地區供電穩定的重要發電計畫。

南部反空污聯盟發言人李建誠認為，本案開發看不到任何減煤、去煤的作為；溫室氣體抵換也是九牛一毛，應該要有碳中和、淨零排放的明確規劃。

環評委員也提出同樣看法，指出若新增此2機組，雖然大林5號機將除役，但大林6號機老舊且持續運轉，一加一減、碳排放年增約130萬噸，「與2050淨零排放的目標衝突」；建議台電在新機組建好後，能評估6號機完全除役，並補充畫溫室氣體排放具體減量規劃。

大林蒲當地居民在會中批評當地空污嚴重。環委也要求台電應補充說明本計畫興建前後大林發電廠全廠區總懸浮微粒、硫氧化物排放濃度及總量變化，以及環境中臭氧濃度變化情形。

另外，環委也要求檢討生態調查資料（如季節）合理性，海域生態調查應區分衝擊區和對照區；補充綠化面積17.2公頃及相關植栽計畫等。會議建議本案補充修正後再審。（編輯：陳政偉）1110615