長新冠藏陷阱 男子染疫後久咳不癒發現肺結核

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市56歲盧姓男子前陣子確診COVID-19，雖然痊癒但仍持續咳嗽，原以為是「長新冠」，到醫院就醫檢查才發現罹患肺結核，醫師提醒，民眾若咳嗽伴隨其他症狀就應就醫檢查。

台中烏日林新醫院今天發布新聞稿指出，院內胸腔內科醫師許人文最近發現，門診多名患者感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）痊癒後，仍持續嚴重咳嗽不止，也就是所謂的「長新冠症狀（Long COVID）」。

許人文說明，這些患者大部分屬於輕症，在感染期間並沒有特別不適，但感染後持續性咳嗽，卻讓他們難以忍受，這些咳嗽若不治療，可能會持續數週到數月之久。

許人文指出，「長新冠」常見的呼吸道症狀，包括咳嗽、胸悶、呼吸困難、胸痛、喘氣等，這些症狀在感染消失後，可能會持續數週或數月，大約2.5%的人在感染新冠病毒一年後仍在持續咳嗽。

其中，盧姓患者從確診到康復已經接連咳嗽超過四週，誤以為自己是「長新冠」引起，但卻混然不知已經咳到左上肺破洞，到醫院才發現原來是肺結核引起。

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許人文說，患者X光檢查中左上肺有一個2.5公分的空洞，雖然痰液抹片結核菌為陰性，但電腦斷層掃描判定為肺結核菌所造成，目前病人已接受抗結核藥物治療，並通報衛生單位。

許人文提醒，如果將咳嗽認定為染疫後「長新冠」的咳嗽，容易忽略其他導致慢性咳嗽的重要原因。若患者有發燒、胸痛、心跳加速或呼吸困難惡化等症狀，一定要立即就醫，可至胸腔內科進行檢查及確認。（編輯：卞金峰）1110615