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學生確診增6050例 全國4107校停課

2022/6/15 18:49（6/15 19:30 更新）
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教育部15日晚間公布最新確診學生統計數據，各級學校累計達29萬6071名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月15日
教育部15日晚間公布最新確診學生統計數據，各級學校累計達29萬6071名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月15日
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（中央社記者陳至中台北15日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增6050例，各級學校累計達29萬6071名學生染疫，全國共4107校全校或部分班級暫停實體課程。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年6月15日下午5時30分為止，共29萬6071名學生染疫，其中29萬5375例是本土案例（較昨天統計增6046例），696例是境外移入（較昨天統計新增4例）。國小是大宗，占了10萬8163例。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共3092校全校暫停實體課程，1015校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：張芷瑄）1110615

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