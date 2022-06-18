鐵道局接連出狀況 王國材要求調查嚴懲

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）鐵道局的工程最近接連出狀況，針對今天台南鐵路地下化工程不慎，造成台鐵區間車擦撞圍籬，交通部長王國材震怒，要求調查並嚴懲。

台鐵觀光列車鳴日號上週在台東路段，發生異常晃動，國家運輸安全調查委員會已立案調查，交通部初步了解，是鐵道局執行換軌工程後，人工砸道不夠密實，鐵道界人士研判，若車速過快，很可能列車出軌。

今天鐵道局負責的台南鐵路地下化工程，廠商吊掛鋼梁作業時，不慎撞到一旁的圍籬，結果圍籬傾斜，一列台鐵區間車剛好行駛通過並擦撞圍籬，幸好車輛無損、人員平安，運安會也派人到現場了解狀況。

交通部表示，鐵道局近期施工接連出狀況，部長王國材已要求路政司展開調查並嚴懲。王國材已與鐵道局長伍勝園討論相關改善措施，並要求伍勝園立即南下處理。

鐵道局負責監理台鐵，但同時負責部分台鐵工程，一直遭外界質疑球員兼裁判。運安會有關台鐵太魯閣號事件調查報告中，就提到鐵道局忽視監理角色。

鐵道局先前也發生多次工程意外，好幾次都是與台南鐵路地下化有關，例如去年11月23日，施工貨車倒車時侵入鐵軌區，還好瞭望員及時發現，台鐵區間車有足夠時間煞車；去年12月7日，台南鐵路地下化工程的怪手因土石鬆軟而傾倒，幸好是在鐵路行車安全距離範圍外；今年3月18日，台南鐵路地下化工程發生道碴凹陷10公分，列車只能慢行通過；今年4月24日台南鐵路地下化工程發生路基下陷，造成部分列車延誤。

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伍勝園今年5月1日特地視察「台南市區鐵路地下化工程」，就曾提醒施工團隊，「鐵路改建工程都在台鐵現有路線旁，且台南地區地質條件不佳，施工團隊更要戰戰兢兢，落實台鐵軌道巡檢及監控」，並與台鐵局相關單位密切聯繫，共同維護鐵路行車安全。

鐵道局說，依據台鐵的資料，台南鐵路地下化工程施工前，沿線就有8處常發生軌道沉陷，需頻繁進行補碴夯實作業的路段，顯示台南地區地質極度不穩定。（編輯：張芷瑄）1110618