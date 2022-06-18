南鐵地下化工程致列車撞圍籬 鐵道局要求停工

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台南鐵路地下化工程今天發生工程施工不慎，造成台鐵列車擦撞圍籬事件。鐵道局今晚發布新聞稿，要求C214標工程全面停工，並對廠商扣款，重新檢討工地材料堆置。

鐵道局說，南部工處負責的台南市區鐵路地下化工程正進行南台南站（台鐵里程K361+410）臨時鋼柱吊移作業，現場型鋼材料堆置於臨軌側圍籬旁，因移動型鋼期間，型鋼重心不穩，不慎碰撞圍籬，圍籬因而侵入軌道淨空。

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鐵道局說，工地現場設置的電子圍籬立即發出警報，瞭望員隨即衝往事發地點北方警示台鐵3167次列車停車；惟煞車距離不足，於上午11時38分與圍籬發生擦撞，導致第1、2節列車車廂側面有輕微擦傷；施工廠商立即動員人力及機具，撤離入侵的圍籬，台鐵局駕駛下車查看車輛狀況後，11時45分駛離現場，恢復正常營運。

鐵道局表示，已要求C214標工程全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛等作業程序，確認符合規定後，始得復工。後續將檢討承攬廠商大陸工程公司及監造單位台灣世曦公司人員責任、扣罰懲處，南工處的主管也將檢討議處。（編輯：郭諭儒）1110618