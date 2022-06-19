桃園熱氣球嘉年華 為5歲腦癌女童圓夢

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桃園市政府觀光旅遊局表示，今年5歲的潘姓女童被診斷罹患腦癌治療中，勇敢對抗病魔的她，曾用注音在卡片上寫下，去總統府找蔡想想貓咪、希望疫情趕快結束，以及坐熱氣球3個願望；觀旅局19日上午特別安排潘小妹妹與父母、姊姊4人，搭乘繫留熱氣球升空一圓心願。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）因疫情停辦的桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年恢復舉辦，今天早上熱氣球繫留體驗，市府特別安排一名癌童與家人搭乘升空一圓心願，女童開心表示，回家要把熱氣球畫出來。

「2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華」今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和下恢復舉辦，活動從18日起至26日一連9天不間斷，包括每天的熱氣球升空繫留體驗、假日夜間光雕噴火秀，活動現場更打造成史前侏羅紀公園，帶領民眾一起探索恐龍世界。

桃園市政府觀光旅遊局表示，今年5歲的潘姓女童被診斷罹患腦癌治療中，勇敢對抗病魔的她，曾用注音在卡片上寫下，去總統府找蔡想想貓咪、希望疫情趕快結束，以及坐熱氣球3個願望；觀旅局上午特別安排潘小妹妹與父母、姊姊4人，搭乘繫留熱氣球升空一圓心願。

觀旅局指出，潘小妹妹在搭乘熱氣球時，因為身體的狀況，喘氣、站不太穩，但仍堅強完成熱氣球空中遊覽，回到地面後，潘小妹妹說，很開心可以搭乘熱氣球，回家後要把熱氣球畫出來，潘小妹妹的父母也感謝觀旅局為女兒圓夢。

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桃園市長鄭文燦也在臉書（Facebook）發文表示，潘小妹妹小小年紀就不幸罹癌，但她勇敢面對化療、打針、吃藥，有一次她用注音符號寫下「坐熱氣球」的心願，市府特別安排小妹妹一圓夢想，在家隔離的他看見同仁回傳的照片，內心五味雜陳。

鄭文燦說，隨著熱氣球徐徐升起，他希望小妹妹能暫時忘去地面上的煩惱，他也要對潘小妹妹說，歡迎明年再回來玩，家人為了治療腦瘤，最近也開設募款帳號，市府也會繼續伸出援手，協助媒合醫藥費與各類社會資源，給予更多支持。（編輯：陳仁華）1110619

「2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華」今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和下恢復舉辦，活動從18日起至26日一連9天不間斷，包括每天的熱氣球升空繫留體驗、假日夜間光雕噴火秀，活動現場更打造成史前侏羅紀公園，帶領民眾一起探索恐龍世界。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月19日