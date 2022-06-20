中捷藍線綜合規劃 交通部：加速審查尚未報政院

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（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部今天表示，台中捷運藍線的綜合規劃報告書目前仍在行政審查作業中，尚未簽報行政院，待鐵道局陳報後將儘速召開審查委員會議。

台中捷運藍線環境影響說明書日前通過專案小組初審會議，台中市長盧秀燕表示，感謝中央通過環評，也拜託行政院儘速核定路線，只要行政院核定，市府就可以開工。

交通部今天發布新聞稿表示，台中捷運藍線可行性研究於民國107年10月3日奉行政院核定，台中市政府於110年3月4日提送綜合規劃報告予本部，經陸續辦理現勘及初審會議，審查委員提出多項意見，請台中市政府修正與回應報告。

交通部指出，台中市政府依各單位審查意見修正綜合規劃報告書後，今年5月11日函報交通部，仍在交通部行政審查作業中，尚未簽報行政院。

交通部強調，為加速審查作業，已請鐵道局檢視，目前鐵道局正在彙整各單位意見，等鐵道局陳報交通部後，將儘速依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」召開審查委員會議。（編輯：張雅淨）1110620