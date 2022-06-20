疫情間實體期末考引反彈 青民協：9成學生反對

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（中央社記者陳至中台北20日電）台中市遠距教學延長到30日，但台中一中卻決議採實體期末考，引發學生不滿。台灣青年民主協會今天表示，9成以上師生反對實體期末考，希望教育單位、各校廣納意見再決策。

台中市政府日前宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高中以下學校遠距教學延長至30日，期末評量則比照去年3級警戒，改採多元評量方式。但台中一中仍規劃到校實體考試，引起學生在網路發起請願活動，一天內就有超過3000人連署，希望取消實體評量。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，協會在網路上進行「實體期末考親師生意見調查」，截至目前為止有1.8萬人填寫，91.17%反對實體期末考。

青民協表示，79.2%參與調查的學生表示，學校已公告採實體期末考，僅2.4%表示學校公告採遠距考試或多元評量。

青民協呼籲，實體期末考關係到學生權益和健康，應廣納意見再決策。學校討論時應納入學生、家長意見，如果仍要實體考試，也應加嚴防疫措施，例如比照會考作法設防疫試場。

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台中市副市長黃國榮昨天在防疫記者會上指出，牽涉到升學的國高中成績評量，學校有裁量空間，但教育局也會跟學校研議，妥善跟學生溝通。台中一中校方則表示，學生可申請防疫試場，減少人群聚集並加強防疫措施。

教育部昨天以文字回應媒體，學業成績評量可採多元方式實施，如果要到校實體考試，也要落實體溫量測、監測健康狀況、全程佩戴口罩等措施，以確保師生健康。除了中央相關指引，因應各縣市疫情發展，學校也須配合地方政府的防疫措施。（編輯：張雅淨）1110620