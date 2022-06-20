哈根達斯香草冰淇淋農藥殘留 即起下架接受退貨

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哈根達斯20日宣布，進口的香草冰淇淋驗出極微量殘留農藥，已第一時間封倉、停止出貨並自主下架。（圖取自facebook.com/haagen.dazs.tw）

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（中央社記者余曉涵台北20日電）哈根達斯今天宣布，進口的香草冰淇淋驗出極微量殘留農藥，已經在第一時間封倉、停止出貨並自主下架，即日起也提供消費者免費退貨退款。

炎炎夏日不少民眾都愛吃冰淇淋，不過知名冰淇淋品牌哈根達斯發布聲明表示，這次進口的香草冰淇淋品脫杯（有效日期20230413）與香草桶裝冰淇淋（有效日期20221026），在輸入查驗時檢出有極微量殘留農藥ethylene oxide。

哈根達斯表示，第一時間已將2批有疑慮產品進行封倉並且停止出貨，同時預防性自主下架有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品，並提供客戶退貨及消費者退款。

哈根達斯說，已第一時間通報全球總部，經總部確認回覆表示，全球各地哈根達斯流通販售產品，都未獲得任何相關通報，並且全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，且哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷，因此對於這次抽驗結果，將與全球總部積極釐清各環節，並積極配合台灣主管機關執行相關查驗作業。

消費者退款退貨方面，哈根達斯說，針對這2批預防性自主下架有疑慮相關批號的香草冰淇淋杯裝產品，若消費者有所疑慮，即日起提供免費退款方式，香草冰淇淋品脫杯（473毫升），凡於實體通路購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，持2022年4月26日之後的購買證明（含紙本發票/電子發票/雲端載具），可至原購買通路依照各通路退款辦法即可辦理，退款期限至2022年8月31日止。

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於電商通路或7-ELEVEN購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，可憑2022年4月26日之後的購買證明（含紙本發票/電子發票/雲端載具）至線上電請退款，退款期限至2022年8月31日止。

線上退款連結/QRcode點此，如對退費方式或產品有相關疑慮可聯絡餐客服信箱taiwan.customerservice@genmills.com或投打客服專線0800-056-118。（編輯：方沛清）1110620