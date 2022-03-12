炸雞冰淇淋掀話題 通路飲食搞怪商機開打

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（中央社記者曾智怡台北12日電）全聯昨天開賣炸雞冰淇淋，隨即攻占各大社群平台，聲量銷量齊揚。當「相機先食」已成日常，搞怪商機蠢蠢欲動，通路業者指出，100%神還原、口味擬真的甜點零食，再搭配限量、獨家「光環」，有望帶動業績雙位數成長。

瞄準民眾愛嚐鮮心理，去年必勝客推出香菜皮蛋豬血糕等創意口味披薩，引發野火燎原般的打卡效應，KOL爭相分享，加上媒體報導推波助瀾，幾乎「零宣傳」就創銷量佳績。

搞怪商機蠢蠢欲動，手搖飲業者也出奇招，像是用香菜點綴，或者淋上枇杷膏、芋頭配肉鬆，創意飲品屢屢掀起話題，越特別、越奇怪，越有機會成為社群寵兒。

「好奇心」是行銷利器，邁入春夏交界，量販超商超前部署，祭出華麗冰品陣容。全家便利商店首波冰品新品來自台、日、韓、泰、拉脫維亞5國共12款，有「韓」氣逼人的烤地瓜風味冰棒，也有鯊魚外觀的哈密瓜夾心冰棒，全家預期將帶動業績雙位數成長。

全家表示，隨天氣慢慢轉熱，冰品業績將逐月提升2至3成，在夏天達到業績高峰。這12款冰品中，有約8款為通路獨家上市，只要有獨家、限量「光環」加持，吸客力可觀。

全聯獨家販售的炸雞冰淇淋也在昨天限量開賣，這款冬瓜檸檬雪酪風味的「偽炸雞」冰淇淋，來自韓國第一炸雞品牌NENE CHICKEN。

業者表示，台灣人很愛吃冰，前陣子各品牌陸續推出許多聯名冰品，「但飲料變冰棒、甜點變冰棒都很合理」，思考如何做出不一樣，後來決定從外觀著手，開發炸雞造型冰淇淋，盼透過在全聯上架，為彼此製造曝光機會，最後達成導客至餐飲本業的目標。

近年零食、甜點品牌大玩創意，設櫃於遠東SOGO、遠百的city’super表示，看好時下「相機先食」、「拍照打卡」的飲食習慣，因此陸續引進好吃又好拍、同時能引發社群洗版的甜點零食，滿足消費者需求；100%神還原、口味擬真，再搭配獨特包裝設計的商品，是近年銷售黑馬。

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例如city’super去年年初首賣師大鹹酥雞名店「師園 蒜味鹽酥雞脆片餅乾」，隨包附贈師園店內獨家配方胡椒粉，不少民眾「覺得很有梗」而買來吃，造成市場熱議，其他電商通路也陸續跟進販售。

遠東SOGO主管指出，這幾年相對服裝品牌，甜點零食確實比較容易造成話題，無論是麵包、蛋糕、肉桂捲、司康、巧克力，透過消費者在社群平台分享，均可刺激更多買氣，帶來排隊人潮，「然後大家就會順便逛別的」，間接形塑各家百貨甜品開發的競爭態勢。（編輯：黃瑞弘）1110312