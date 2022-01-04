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必勝客攜手金蓬萊 經典年菜佛跳牆成比薩

2022/1/4 21:12
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（中央社記者余曉涵台北4日電）繼日前的香菜皮蛋豬血糕比薩之後，必勝客再度大搞創意，宣布攜手米其林餐廳金蓬萊，將金蓬萊招牌大菜佛跳牆做成比薩限量販售，要讓民眾在農曆春節有不一樣的年菜選擇。

比薩名店必勝客常常求新求變，日前推出香菜皮蛋豬血糕比薩後，成為社群網站的熱門話題，隨著農曆春節的腳步靠近，必勝客今天發出新聞稿宣布，攜手蟬聯4年米其林一星的金蓬萊餐廳共同研發，將金蓬萊的高單價招牌佛跳牆，創新改造為「摘星佛跳牆比薩」。

必勝客表示，「摘星佛跳牆比薩」選用鮑魚、干貝、海參外，還有無骨排骨酥、魚皮、鳥蛋、香菇、芋頭、筍乾、大白菜等，單點售價新台幣999元。

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除此之外，必勝客也推出龍蝦干貝比薩，以干貝為主角，搭配龍蝦球等，要搶攻不一樣的年菜商機。

為了搶攻春節商機，不少餐飲業者都推出限定商品，微熱山丘推出虎年限定旺來餅禮盒，內餡為台灣土產鳳梨醬搭配鹹香奶黃；米其林星廚林明健（Chef Kin）旗下的TART TAIPEI手工酥塔專門店限定推出巧事花生、黑金芝麻及富貴流沙等3款口味；喜年來則是與法國米其林餐廳御用品牌MONBANA合作，推出限定法式可可蛋捲禮盒，要讓饕客一秒到法國。（編輯：張雅淨）1110104

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