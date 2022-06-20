高中特招考試分發入學 7校共217名額

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（中央社記者陳至中台北20日電）111學年度高級中等學校特色招生考試分發入學（特招考試），共有7校參與，合計217個名額。受到COVID-19疫情及國中教育會考補考影響，各項期程順延一週辦理。

特招考試是為學術傾向學生打造，採「學科甄選」，不受國中學籍所在地學區限制，全國學生都可跨區報考。教育部今天發出新聞稿，各招生學校於6月29日開始受理報名。

今年招生學校全台僅7校，包括基北區4校，政大附中英語國際特色班、台師大附中資訊科學特色班、西松高中國際文憑實驗班、基隆海事海洋科技人才培育實驗班。

桃連區1校，大園高中國際文憑課程專班。嘉義區2校，包括永慶高中AI科技特色班、竹崎高中AI科技特色班。

教育部指出，報考基北區及桃連區的學校，須到111學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台線上報名；嘉義區學校則採「現場報名」。

考生如果因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法現場報名，可委託他人代理報名或採通訊報名。（編輯：張雅淨）1110620