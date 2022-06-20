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「生生用平板」新購61萬台載具 陸續配送各校

2022/6/20 17:39
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（中央社記者陳至中台北20日電）行政院推動「生生用平板」政策，全額補助全國中小學購買61萬台學習載具。教育部今天表示，6月已展開配送作業，預計9月開學前就能完成系統與軟體安裝。

行政院於民國110年11月拍板，預計111年到114年全面提升學校網路頻寬，並補充配發學習載具，偏遠區為1比1；非偏遠區則是6比1（每6班補助1班配發），由教師依需求輪流借用。

教育部統計全國中小學需新購61萬台學習載具和充電車，總計投入新台幣9億元補助，採中央統一招標，提供廠商選項給學校，各校依自身需求下單。

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教育部發布新聞稿指出，各校於5月下單完成後，已陸續於6月展開配送作業，後續會安排安裝載具管理系統，以及派送相關軟體，預計暑假過後的9月開學，全國一到十二年級都能達到「生生用平板」的目標。

有了好的平板，也需要會用才行。教育部另外補助9億元，讓縣市與學校採購數位內容，總計有700項軟體可供選擇。目前22縣市已全數成立「數位學習推動辦公室」，規劃教師增能培訓機制，強化數位教學能力。（編輯：管中維）1110620

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