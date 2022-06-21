台師大師生鐵騎環島 百人排字空拍賀百年校慶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）台灣師範大學今年適逢百年校慶，校長吳正己率領百名師生挑戰9天「鐵騎環島」，在抵達嘉義時排出「NTNU 100」字樣並完成空拍，象徵台師大穩健邁向未來百年。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，為紀念今年百年校慶，校長吳正己率領百名師生於6月18日展開「鐵騎環島」挑戰，一行人從台師大和平校區百年古蹟前出發，預計由西部至東部行經17個縣市，總里程910公里。

吳正己表示，此次單車環島不僅是挑戰極限，也期許師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，對台灣各地有更深認識，沿途也希望喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑。

台師大鐵騎車隊在抵達嘉義市文化中心前方廣場時，師生也聚集排出「NTNU 100」字樣，高喊「台師大百年校慶，生日快樂」，共同完成空拍畫面，象徵台師大穩健邁向未來百年。

台師大嘉義區校友會理事長、嘉義市長黃敏惠也前往嘉義市文化中心前廣場鼓舞師生，並應邀參與「NTNU 100」字樣空拍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她提到，感恩母校的栽培與用心，並代表嘉義校友向母校祝壽；而文化中心是嘉義最美的地標之一，選擇此處迎接師大人，也希望鐵騎環島凝聚校友與綠色交通的永續精神。

台師大秘書室永續發展中心主任張子超表示，此次以自行車環島，並減少瓶裝水，換算後每人每天減少24.76公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量；同時挑選環保旅店與綠色餐廳，減少使用一次性用品，餐廳也選用在地當季食材、減少運送產生的碳足跡，參與師生更記錄減少使用一次性容器及物品的情形，留下「綠」旅行回憶。（編輯：張雅淨）1110621