西濱後龍觀海橋改建 竹南至白沙屯段封閉10天

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）公路總局為辦理台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋拆除作業，公告自6月27日至7月6日封閉白沙屯至竹南段，駕駛人屆時北上、南下須提前改駛替代道路。

台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋通車逾25年且緊臨出海口鹽害嚴重，又歷經九二一大地震及莫拉克風災等天然災害，耐洪、耐震力不足，交通部公路總局斥資新台幣21億餘元改建，工程正進行中。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處公告指出，為進行後龍觀海大橋拆除作業，自6月27日上午8時起至7月6日晚間10時止，封閉台61線竹南至白沙屯路段雙向（93K至111K），此次封閉管制為期10天。

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公路總局表示，施工期間將封閉111K白沙屯交流道北上匝道及93K竹南交流道南下匝道，屆時北上車輛可於白沙屯交流道下匝道右轉進入省道台1線往北，行駛至台13甲線左轉，至台1己線（竹南聯絡道）再左轉，至台61線向右轉由「93K竹南交流道」匯入台61線主線車道繼續北上。

南下車輛則由「93K竹南交流道」下匝道後左轉至台1己線行駛，至台13甲線右轉往南行駛銜接台1線，至「111K白沙屯交流道」匯入台61線主線車道繼續南下。（編輯：李錫璋）1110622