調查：7成台灣旅客有信心1年內出國旅遊

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）全球知名旅遊訂房平台Booking.com今天首度發布「亞太地區旅遊信心調查」；其中7成台灣旅客有信心1年內會出國旅遊，但也有近6成台灣旅客害怕在旅途中染病。

Booking.com這項調查是於今年4月至5月進行，運用了訂房平台25年來自身的旅遊數據，及亞太地區11個市場1萬1000名旅客的意見，探討旅客對旅遊的樂觀程度、動力和邊境管制鬆綁後的擔憂。

根據調查，各國旅客對於旅遊的觀感有顯著的差異，其中7成台灣旅客有信心在1年內出國出遊，因關了2年後，「就想出去走走」成為旅行最大動力。

隨著疫情不斷變化，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發的不確定性成為旅客再次出遊的阻礙。

當調查問到目前對旅行最擔心的是什麼，新加坡、中國和香港旅客最擔心的是可能會因為新的邊境管制被困在旅遊目的地。相較其他市場，台灣旅客最害怕「在旅途中染病」（58%），其次為「因為邊境管制頻繁變動而受困」（37%）和「擔心到目的地或回國後需要隔離」（35%），透露台灣旅客在旅行中最擔憂的是安全以及防疫政策帶來的影響。

Booking.com調查發現，11個亞太市場當中，印度最樂觀，有86%受訪的印度旅客表示有信心在1年內再次踏上旅程，台灣也有高達7成的受訪者表示有信心。

調查顯示，印度、越南和中國的受訪者最願意為出遊而忍受旅途中的不便，包括旅遊中斷、花費增加等等，同時也對於開放旅客入境相當樂觀。

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相對印度、越南和中國，日本旅客對於重新開放邊境最不樂觀，有近4成（37%）表示對邊境開放感到不自在，台灣旅客也有3成受訪者（30%）感到猶豫，大多數受訪者則保持中立（43%）。另有近4成台灣受訪者（37%）不確定台灣是否已做好準備安全接待國際旅客，近3成受訪者（29%）則深具信心。

調查也發現，被問到能否接受旅途行程中斷時，有趣的是，日本和韓國是唯二否定的市場，近半數（47%）的日本受訪旅客和32%的韓國受訪旅客表示無法接受，相較之下，台灣旅客相對保持開放的態度，僅有9%無法接受，有68%的受訪者欣然接受。（編輯：陳政偉）1110622