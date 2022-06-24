職安署北中南同步勞檢工地 開罰447萬元

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勞動部職業安全衛生署24日在全國北中南區重大工程實施同步勞檢，盼抑止營造業工安事故頻繁發生，職安署長鄒子廉（前中）也率隊赴南部鐵路地下化工程現場稽查。（職安署提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年6月24日

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）因應夏季天氣熱、容易發生職災，勞動部職業安全衛生署今天在北中南區重大工程實施同步勞檢，31個工地共發現188項違規，將停工31處、開罰新台幣447萬元，並進行複查追蹤。

職安署職業安全組組長朱文勇告訴中央社記者，今年上半年營造業重大職災未見減緩，加上近日民間建築工程顯然有管理疏忽，造成數起重大職災事件，職安署今天在全國北、中、南地區多處重大工程同步實施勞動檢查，希望能抑止營造業工安事故。

朱文勇表示，根據統計，同步勞檢31個工地，包括重大建築投資工程、廠房新建工程及鐵路地下化等公共工等，其中有5個是公共工程，總計違反188項、停工31處，開罰447萬元，後續將實施複查，追蹤改善情況。

朱文勇指出，由於營造工程施工環境多變，常因施工方法不當或雇主未讓勞工具備專業知識與訓練等導致施工災害發生，現在時序已進入夏季，每年營造業重大職災都以發生於7月至9月間為最高，呼籲營造業妥慎因應。

朱文勇也說，後續類似的大規模勞動檢查將持續進行，呼籲全國營造工地務必落實施工安全，以嚴防職災發生。（編輯：管中維）1110624