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防治登革熱 台南出動空拍機巡查舊市區

2022/6/25 10:49（6/25 11:29 更新）
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防治登革熱，台南市政府出動空拍機巡查舊市區，加強清除病媒蚊孳生源。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月25日
防治登革熱，台南市政府出動空拍機巡查舊市區，加強清除病媒蚊孳生源。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）天氣轉熱，防治登革熱季節又到來，台南市政府出動空拍機巡查舊市區清孑，透過高視野、大面積清查老屋屋頂破損、民宅屋頂水塔蓋脫落及天溝阻塞，加強清除病媒蚊孳生源。

台南市長黃偉哲今天在安平區主持「環境清孑總動員」，再兵分多路前往安平市場等地宣導防蚊知識及清除孳生源，在水溝等積水處投藥，空拍機也出動巡查舊市區隱密孳生源，黃偉哲則透過平板電腦觀看巡查情形。

黃偉哲指出，北門區上週出現日本腦炎病例，日本腦炎和病媒蚊相關。另外，台南昨天通報猴痘病例，雖是境外移入，接觸者得趕快隔離。環境清潔做好，傳染病才能絕跡。

台南市政府發布新聞稿指出，新加坡5月已通報逾1萬例登革熱病例，其中約10%需住院治療；目前，台灣雖僅2例境外移入病例，還是不能掉以輕心。

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台南市登革熱防治中心統計，今年第20週（5月初）誘卵桶監測平均陽性率27.7%，但第24週上升至47.9%。環保局將持續加強環境稽查，若查獲陽性容器，將告發開罰新台幣3000元至6000元。

環保局長謝世傑提醒民眾，蚊子在有水淤積且不受干擾環境下，就算只有一個寶特瓶蓋的水量也能產卵。居家植栽、花草綠圍籬要常修剪，才不會淪為蚊子臨時休息室。（編輯：孫承武）1110625

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