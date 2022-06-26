正港台味珍奶 風糜德里大型園遊會

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（中央社台北26日電）印度年輕人「按喇叭OK」餐車園遊會過去3天在印席首都德里舉行，標榜正港台灣口味的珍珠奶茶廣受歡迎，攤位上介紹台灣的文宣也吸引許多印度民眾閱讀。

「按喇叭OK」園遊會原本是德里都會圈的民間年度盛會，今年是第8屆，有超過150個美食及飲料攤位，多以餐車形式參加，這就是為何園遊會以「按喇叭OK」為名的原因。

過去2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦。

Tea Bear是其中一家攤位，商標上繪有喝著珍奶的台灣黑熊，點餐台放有中華民國國旗，桌上也放置了數本介紹台灣的刊物，供民眾在等候飲料時取閱，增加對台灣的瞭解。

這家珍珠奶茶攤位在德里GK-1區市集有一間實體店，店主朋藏（L. P. Pontsang）來自印度東北地區，多年前在台灣品嚐了珍珠奶茶後相當喜歡，決定引進印度，完全使用台灣食材與配方。

朋藏說，熱愛台灣，因此也希望利用這次參加園遊會的機會，向印度民眾介紹台灣。

中華民國駐印度代表葛葆萱伉儷昨天偕同副代表謝柏輝、多名館員及印度德里台灣商會會長陳寶東，到現場享用家鄉冷飲，一解鄉愁。

印度已開始流行手搖茶飲，但據了解多為韓國人或印度人經營，標榜純台灣口味的店家不多。

一名印度消費者表示，台式珍奶喝起來更順口、珍珠也更Q彈，因此很受印度年輕人喜歡，特別是在炎熱的夏天。

除了美食之外，園遊會還有各式創意商品、美甲、面部彩繪、自拍亭等攤位，入夜後還有演唱會，即使門票一人要價500盧比（約新台幣190元），仍有許多年輕人入場。

「按喇叭OK」（Horn OK Please）是印度貨車後方常見的標語，意思是如果要超車，喇叭儘管按下去，OK的。雖然按喇叭會帶來噪音，但印度司機認為按喇叭有助避免交通事故發生。（編輯：馮昭）1110626