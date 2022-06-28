長照住宿機構逾4.8萬例確診 平均開藥率提高至9成3

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自今年1月1日至6月26日，住宿式長照機構累計4萬8761人確診。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）指揮中心今天公布，自今年1月1日至6月26日，住宿式長照機構累計4萬8761人確診，6月20日至26日機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率已提高至93%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，住宿式機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至6月26日，通報機構數達1524家，確診住民人數為3萬8555人、確診工作人員數為1萬206人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這波本土疫情統計自4月起至6月26日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3081人，累計死亡人數913人，最新死亡率約2.4%， 年齡層落在80歲左右。

住宿式機構確診住民投藥情形持續改善，羅一鈞指出，6月20日至26日期間，機構內就地隔離安置集中照護的確診住民投藥比率提升到93%，比前一週89%增加，從開藥平均天數分析，幾乎都是住民確診當天給藥，即早開立口服抗病毒藥物，有利降低重症發生機率。（編輯：張雅淨）1110628