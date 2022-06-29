夏日炎炎 波士頓首次台灣夜市千人捧場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）美國波士頓25日在高溫下舉辦首次台灣夜市，逾千人品嘗大腸包小腸、豆花、滷豆干等台灣小吃，體驗丟沙包、彈珠台等傳統遊戲，在地民眾對台灣有更深的認識。

這項活動由波士頓華僑文教服務中心、波士頓華埠商會合辦，駐波士頓辦事處協辦。12個僑團通過波士頓嚴格法規要求，取得市政府許可，經現場食品安全抽查，成功呈現台灣美食、表演藝術及民俗文化。

逾千名民眾與觀光客熱情捧場，品嚐大腸包小腸、客家糍粑、豆花、滷豆干及海帶、台式炸雞、素鴨、蒟蒻、彈珠汽水及臘肉等傳統台灣小吃，嘗試套圈圈、丟沙包、彈珠台、捏麵人、布袋戲等傳統台灣遊戲及技藝。

現場還呈現傳統民俗表演及台灣流行歌曲，在攝氏35度的高溫下炒熱氣氛。

根據駐波士頓辦事處新聞稿，處長孫儉元致詞時說，台灣是個美麗的國家，有著友善的人民及美食，更具備多元的文化。

他表示，除晶片外，台灣有更多面向值得大家欣賞。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多人沒辦法出國旅遊，「所以我們把台灣帶到波士頓，以增進大家對台灣的了解」。

駐處感謝波士頓台灣媽媽親子會、慈濟波士頓聯絡處、紐英倫客家鄉親會、波克萊台灣商會、新英格蘭大波士頓台灣商會等僑團熱心參與，促成這項活動。（編輯：韋樞）1110629