打造全台唯一藝術島 馬祖成立觀光圈產業聯盟

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（中央社記者余曉涵台北29日電）盼打造全台唯一觀光藝術島，馬祖今天正式宣布馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動，要將馬祖藝術島的島嶼品牌推向國際，讓馬祖躍上熱門旅遊景點之列。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，馬祖國家風景區管理處以「打造全台唯一觀光藝術島」號召4鄉5島代表領袖及在地業者，共同經營觀光圈品牌，並在今天宣布馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動。

交通部長王國材說，成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；馬祖有四鄉五島，景點具備國際潛力，勢必成為疫情後的重點觀光目的地，他對於馬祖的未來觀光發展充滿期待。

觀光局長張錫聰也指出，深耕台灣旅遊環境的腳步沒有因為疫情而喊停，各地觀光圈都在努力等待天晴，期間馬祖更在2022年首度結合縣政府與文化總會和馬祖管理處舉辦第一次的馬祖國際藝術島，透過藝術不僅轉化出地方的故事，文化與歷史，更透過藝術開啟了地方間的對話，感受到馬祖另一股深藏不露的軟實力正在醞釀，期待爆發。

張錫聰指出，這就是觀光圈產業聯盟成立的宗旨，希望透過共構、共好，打造出屬於馬祖在地品牌差異化及獨特性，透過品牌經營讓台灣人重新認識馬祖，除了戰地風情，除了老酒麵線，馬祖還有無限的可能性，透過實際深度之旅，讓在地的特色不僅跟國旅更在未來與國際接軌。

觀光局說，透過馬祖觀光圈產業聯盟的成立，將提升觀光產業服務品質，實現「觀光主流化」的願景目標。

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產業聯盟主陳書建表示，未來觀光圈的發展願景與各階段性任務，要朝向觀光國際化發展；連江縣長劉增應說，觀光圈的啟動，象徵馬祖觀光將開啟全新的里程，觀光圈的組成即象徵馬祖產業大平台的建構。

馬祖國家風景區管理處強調，積極推動馬祖觀光圈產業聯盟，從地方資源盤點與梳理、產業與地方攜手提升旅遊的品與質、創新主題遊程的開發和健檢、跨域跨產業媒合與交流，將逐步啟動展現中央與地方資源整合優勢，將馬祖藝術島的島嶼品牌推向國際，布局未來，讓馬祖躍上熱門旅遊景點之列。（編輯：陳政偉）1110629