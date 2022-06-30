因應後疫情時代 華航7月起恢復商務艙獨享菜單

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（中央社記者余曉涵台北30日電）隨著航運陸續復甦，中華航空今天宣布，從7月起恢復豪華商務艙及商務艙旅客獨享菜單服務，首波獨享菜單並以減碳及在地採購為核心理念。

中華航空今天發布新聞稿表示，兼顧防疫與搭機旅客需求，依疫情動態滾動式調整機上服務，7月1日起恢復豪華商務艙及商務艙旅客獨享菜單服務，旅客在班機起飛前21天至24小時登入官網或手機APP的行程管理服務進行預選。

華航表示，這次菜單以以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式2款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標。

華航說，開胃菜部分，則是端出蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，後續也將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。

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華航說，去年11月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙及商務艙預選餐點服務，今年6月1日起也開放長程線返台航班預選主菜，另外，較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務，同時7月1日起全艙等也恢復提供20種特別餐，讓旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用餐點。

華航積極為客運復甦暖身，除了今年將再引進4架新型A321neo客機，第3季規劃也增加40%客運航班。隨全球防疫政策鬆綁，華航逐步調整機上餐飲服務，今年下半年起在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，華航全艙等提供「華航X法朋專屬Signature」甜點，也將與法朋合作節慶機上甜點。（編輯：陳政偉）1110630