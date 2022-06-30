每天8名孩子捲入監護戰 婦團籲當「合作父母」

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）暑假是離異父母與孩子會面的高衝突期，婦團調查，當父母拒絕溝通或是會面時吵架，易讓孩子心生恐懼而拒絕會面，籲父母應該當「合作父母」，讓孩子成長時擁有雙方的愛。

根據司法院統計，去年有2877個孩子需透過地方法院酌定監護權歸屬，意即平均每天有約8個孩子捲入離婚父母的監護權大戰，現代婦女基金會今天公布「爸媽離婚了，孩要見不見？─高衝突家庭親子會面」調查，調查離異父母互動狀況，回收有效問卷數量477份。

現代婦女基金會執行長范國勇指出，從研究工作看到，很多孩子的問題來自於原生家庭，「合不合、樂不樂」影響孩子人格發展大。

范國勇表示，調查雖顯示，有94%受訪者同意離婚後讓另一方看孩子、不會阻止親子會面，但如果對方不給扶養費，就有17%受訪者傾向不同意讓對方見孩子，也有32%會因為對方曾外遇或交往關係複雜而不願意讓對方看孩子等；若對方曾對孩子家暴，也有69%傾向不讓孩子與對方見面。

范國勇也提到，在親子會面時，有三大NG行為可能造成孩子會面困擾，包含父母互不聯繫或拒絕溝通、在會面現場爭吵讓孩子目睹衝突，以及會面過程中拍照、錄影想作為蒐證及訴訟之用，如果離婚夫妻經常抱持著對另一方的不信任及未能放下的情緒糾結，而將探視子女變成離婚後衝突延續的另一個戰場，雙方任何不友善的舉動都會阻擾探視的順利，也讓孩子身陷忠誠兩難的狀況。

范國勇說明，暑假是離異父母與親子會面的高衝突期，較常見的爭執點就是對會面時間是否彈性增減無共識、可能安排育樂活動影響會面進行或者是擔憂會面結束後，孩子的生活作息常規受到影響而需要重新適應等。

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范國勇建議，父母應將長假期間的親子會面視為動態過程，並依孩子最大利益來做協調，為孩子成為「合作父母」，讓孩子知道自己遠比爸媽間的爭執更重要。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心副主任王儀玲表示，孩子在大人婚姻拉扯中常常面對著爸媽忠誠的壓力及痛苦，根據過去實務經驗，原生家庭如果是高衝突或是父母不和諧，孩子容易發生偏差或犯罪行為，籲正在面臨離異或者是談離異的父母能了解，離異過程也許婚姻破局，但爸媽可以當合作父母，為孩子營造正向的成長環境。（編輯：陳仁華）1110630