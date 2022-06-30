帶動北投觀光熱潮 飯店復刻失傳酒家菜

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（中央社記者余曉涵台北30日電）北投在地飯店業者配合T22設計振興地方產業計畫，利用北投在地小農食材，復刻出過去的酒家菜，其中更重現已失傳的日治時期裕仁皇太子訪台宴客佳餚「金錢火雞」。

為了將北投推上旅遊熱門地，台灣設計研究院的T22計畫結合北投在地業者，要重新打造北投，其中北投大地酒店使用北投在地小農復刻出一整套的北投酒家菜，包含酒家雞仔豬肚鱉、麻油鮑魚雞酒飯、蒜香魷魚螺肉鍋、桶柑八寶甜米糕、皇太子金錢火雞等。

其中皇太子金錢火雞是已經失傳的菜餚，由廚師團隊根據相關文獻重現而成，希望喚起旅客對於北投古早文化的思念。

過去日治時期北投受到重視與開發成為台灣4大名泉之一，其中酒家文化就在這種歷史背景中孕育而生，北投的酒家菜也深受日本文化影響，演變為專門招待貴賓的社交料理。

酒家菜為了要展示主人家的格調與重視，整體必須呈現氣派非凡的排場，繁複華麗的雕花擺盤跟費工耗時的精緻料理。

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台灣設計研究院表示，2019年醞釀發起「T22設計振興地方產業計畫」以設計角度切入北投「都市農業」的發展瓶頸，要重新建構北投的「療癒產業」生態，結合原型農業生產者，北投社大青菜社（青菜底呷）6座農場、四口田有機農場、隨野家、火的意志 大屯火山咖啡、八仙六代園。

也邀請媒合北投文物館、三二行館、大地酒店、北投亞太飯店、北投普羅旺斯bakery & café、拾米屋Sheme House；與雙好2byWu&Chen、兩個八月、ADC Studio、之外工作室等設計行銷與媒體專業人才，共創打造北投獨家「限定禮盒」與3組聯名「限定料理」，要拉近產業間的距離，創造兼顧自然生態與社會永續的新型商業模式。（編輯：陳政偉）1110630