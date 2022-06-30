環境績效指數台灣連2屆退步 環署：全盤檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）耶魯大學及哥倫比亞大學6月公布2022環境績效指數，台灣排名第74，連2屆退步。環保署表示，因每屆評比項目、配比基礎不同，不宜一同比較，仍會全盤檢討評比結果做施政參考。

耶魯大學與哥倫比亞大學日前公布2022「環境績效指數」（Environmental Performance Index, EPI），台灣在180個國家中，綜合排名第74名，較前一次評比退步34名。

排名前3名的國家分別為丹麥、英國及芬蘭；就鄰近國家觀察，中國排名160名、日本排名第25名、新加坡第44名、南韓第63名。

根據資料，EPI自2006年起每2年公布一次，是以各國關鍵永續議題進行評比，如空氣污染、水污染、廢棄物處理、生物多樣性、棲地保護與能源轉型等40項指數。

台灣在EPI的綜合評比名次，2018年達23名最高，接著2020年降至第40名；其中，2022年在氣候變遷項目台灣排名第97名，較前一次（2020年）排名第46名大幅下滑。

環保署官員告訴中央社記者，EPI每屆評比的加權項目有所不同，這次評比調高「氣候變遷」項目，由前次（2020年）的24%調高為38%；另外，今年在「氣候變遷」「空氣品質」及「廢棄物管理」共新增7項指標，並有調整配分比重。

環保署表示，整體而言，台灣表現較優良的項目在比重有下降趨勢，而新增項目反之；由於評分項目基礎不同，整體排名有所差異，不宜一起比較，且多項評比數據來源較難掌握，較難確認其正確性。

環保署強調，將全盤檢討評比結果，做為未來環境施政參考依據。（編輯：李亨山）1110630