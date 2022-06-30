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國文系招全英語授課師惹議 台師大：國際漢學熱

2022/6/30 22:58
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（中央社記者陳至中台北30日電）台灣師範大學國文系近期招募1名能以全英語教授哲學、語言學等課程的教師，引網路熱議。校方解釋，漢學、跨文化研究是國際重要課題，文史哲系所招聘外籍師在國內已不足為奇。

台師大國文系是台灣國文師資培育重鎮，系方於24日張貼一張全英文的公告，招募助理教授等級以上教師，並具體要求須全英語授課（English as a Medium of Instruction,EMI），以流利的英語教授哲學、語言學等課程。

「聯合新聞網」今天報導，上述公告引發網路熱議，許多網友質疑，對本土培育的博士不公平。

對此，台師大校方今天晚間以文字回應中央社解釋，學校已推動EMI多年，去年更獲得教育部「大專校院學生雙語化計畫」重點培育大學的肯定，招募新進師資時，都會一併考慮是否能全英語授課，希望學生能具備國際化的學習能力。

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校方並強調，近年國際持續熱衷中文學習及相關研究，國外知名大學的國際漢學、比較文學、東西哲學思潮、跨文化研究等，都是重要課題，自然也可以英語授課。

台師大已訂出指標，預計2025年專任外籍教師人數要占全校專任的10%，各系都有聘請外籍師的一個員額。校方指出，包括台灣語文系都有聘請比利時籍的教師，中央研究院的文史哲所，也有多名外籍研究員，因此相關系所聘請外籍教師，在國內已不足為奇。（編輯：陳仁華）1110630

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