鳴日號異常晃動事件 鐵道局工程有疏失懲處6人

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台鐵鳴日號觀光列車6月11日行經花蓮南平至萬榮間，發生異常晃動事件，有出軌之虞。交通部今天公布行政調查初步結果，鐵道局有多項工程疏失，鳴日號也超速，依權責共懲處6人。

交通部今天發布新聞稿表示，調查初步發現5點缺失，第1點，鐵道局東工處未依施工計畫請台鐵局支援砸道車配合施工，卻同意承包商進場施作，施工時也未要求承包商及監造單位確保施工品質。

第2點，鐵道局對於東工處監督管理未盡職責；第3點，工程相關人員專業不足、砸道不確實、軌道施工檢查方法不確實、施工安衛管理未落實；第4點，當日施工完成後鐵道局與台鐵局檢查機制尚須進一步檢討。

第5點，鳴日號行經慢行區間超速，台鐵接獲通報異常時，緊急應變處置作為須再檢討。

交通部指出，這起事件是因工程管理未落實及施工品質不佳，涉及鐵路行車安全及嚴重影響政府形象，依據交通部初步行政調查缺失問題，鐵道局已進行相關人員懲處，將東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責工程的工務段段長調離現職，其他相關人員也依所涉權責一併處分，共懲處6人。

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為避免未來再發生類似案件，交通部已責請鐵道局及台鐵從5個面向立即改善。一是鐵道局應確實督導工程處依施工計畫辦理，加強與台鐵橫向聯繫協調，並請台鐵人員及機具（砸道車輛）配合施工，確保軌道工程品質；其次是請鐵道局全面檢討如何落實施工品質及施工安衛管理。

其他3個面向，包括請鐵道局應確實辦理近期高風險工項的施工品質查證；請鐵道局會同台鐵重新檢討砸道後檢查程序及恢復通車程序、訂定當日施工完成後兩局檢查機制；請台鐵檢討行車異常狀況應變程序。（編輯：陳政偉）1110701