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安捷推高空跳傘 邀俄羅斯、烏克蘭教練來台表演

2022/7/2 11:58
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）安捷航空4月宣布進軍旅遊市場，先營運台灣首見的東部空中導覽路線，近期將再推高空跳傘，並邀請俄羅斯、烏克蘭教練來台與台灣跳傘好手一起表演。

安捷航空是由安捷飛行學校申請設立，4月下旬獲交通部核准取得普通航空業許可證，宣布進軍旅遊市場，4月底正式營運3條東部空中導覽路線，主打台東空中遊覽行程，包括花東縱谷、東部海岸及綠島3條路線，用全新角度帶旅客領略台灣東部之美。

安捷航空今天再預告，與台東縣政府合作，近期試行推廣高空跳傘，舉辦為期10天的精彩高空跳傘活動表演，結合2022台灣國際熱氣球嘉年華，在鹿野高台及台東市區有精湛演出，5日將行記者會對外說明。

安捷航空說，希望高空跳傘為台灣觀光產業發展，尤其在空中運動休憩方面，奠定極具意義的新里程碑。

為了提供觀眾及參與者最佳的視覺及感受，安捷航空特地邀請來自俄羅斯及烏克蘭的5名資深教練以及國內6名資深跳傘好手，合力推出今夏國旅的表演盛事。（編輯：方沛清）1110702

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